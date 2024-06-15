Испания возобновила импорт железа и стали из России

Испания после перерыва возобновила импорт железа и стали из России

Испания после трехмесячного перерыва возобновила импорт железа и стали из России. Анализ соответствующих статистических данных провели РИА Новости.

Согласно агентству, испанская сторона прекратила закупки железа и стали из России в декабре 2023 года, однако с середины 2024-го возобновила поставки. Всего в Испанию из РФ поступило 21,3 тысячи тонн железа и стали на общую сумму 8 миллионов евро.

Также испанская сторона резко нарастила закупки российских алюминия и титана.

В марте газета «Ведомости» со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat) сообщила, что в январе 2024 года поставки российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) резко увеличились. Объемы экспорта выросли на 66 процентов в месячном выражении, до 26 253 тонн.