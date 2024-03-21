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09:43, 21 марта 2024Экономика

Россия резко увеличила поставки в Европу одного металла

Eurostat: в январе 2024-го экспорт алюминия из РФ в Евросоюз вырос на 66 %

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В январе 2024 года поставки российского необработанного алюминия в страны Евросоюза (ЕС) резко увеличились. Об этом со ссылкой на данные Европейского статистического агентства (Eurostat) сообщает газета «Ведомости».

Объемы экспорта выросли на 66 процентов в месячном выражении, до 26 253 тонн. В денежном выражении они подскочили на 63 процента, до 59,3 миллиона евро. При этом месяцем ранее отгрузки падали на 48 процентов в количественном и более чем вдвое — в денежном выражении.

Сильнее всего вырос импорт одного металла в Испании — поставки увеличились более чем в четыре раза и составили 4,11 тысячи тонн. Почти в три раза больше алюминия стала покупать Австрия (1,4 тысячи тонн), более чем в два раза — Франция (5,3 тысячи тонн).

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В декабре Евросоюз в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил поставки алюминиевой проволоки, фольги, труб и туб из РФ. В феврале страны Балтии и Польша настаивали на полном запрете импорта российского алюминия, но в новый набор ограничений он не вошел. Ранее от российского алюминия отказалась Великобритания, а США ввели на металл заградительную пошлину в 200 процентов. По словам управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, подскочивший спрос на российский металл связан с опасениями, что его поставки вскоре могут запретить.

Если ЕС решит отказаться от поставок этого важного для производства автомобилей металла из России, покупателям из Европы и США придется агрессивно конкурировать за поставки металла с Ближнего Востока, предупредили аналитики Reuters. При этом местные поставщики не смогут быстро и полностью восполнить дефицит Европы, считает Дмитрий Церес из американского трейдера алюминия PerenniAL.

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      Вячеслав Агапов
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