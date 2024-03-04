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17:01, 4 марта 2024Экономика

Оценены последствия возможного отказа Европы от алюминия из России

Reuters: в случае отказа от алюминия из РФ Европе придется конкурировать с США

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Покупателям из Европы и США придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий, если ЕС решит отказаться от поставок этого важного для производства автомобилей металла из России, пишет Reuters. Отмечается, что реализация такого сценария неминуемо приведет к росту цен.

В Европе уже несколько месяцев обсуждают санкции против российского алюминия. В то же время, как ранее писали СМИ, ограничений добиваются только Литва, Эстония, Латвия и Польша, а индустриальные экономики вроде Италии выступают против.

Объем закупок ЕС алюминия из России снижается, но все еще остается высоким — более 500 миллионов тонн, или 8 процентов от общего объема против 12 процентов годом ранее. «Ближневосточные поставщики не смогут быстро и полностью восполнить дефицит Европы», — приводится в материале оценка Дмитрия Цереса из американского трейдера алюминия PerenniAL.

Американцы, потенциальные конкуренты Европы за сырье из ОАЭ и Бахрейна, с 2018 года снизили долю закупок алюминия из РФ более чем в 20 раз — с 9 до 0,4 процента. Так, прошлой осенью стало известно, что один из крупнейших в мире покупателей алюминия — компания Novelis (США) — исключит российский алюминий из своего тендера на поставку металла в 2024 году.

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      Дмитрий Воронин
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