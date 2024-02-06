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16:49, 6 февраля 2024Экономика

Стало известно о нежелании ЕС запрещать импорт алюминия из России

Politico: Евросоюз пока придержит санкции против импорта российского алюминия
СюжетСанкции против России:

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Евросоюз, скорее всего, не включит в готовящийся новый пакет санкций против России ограничения на импорт алюминия, поскольку их поддерживают всего четыре страны объединения. Об этом со ссылкой на европейских дипломатов сообщает Politico.

По данным собеседников издания, запрета добиваются только Литва, Эстония, Латвия и Польша. А вот индустриальные страны, например Италия, выступают против, потому что такие меры могут привести к новому повышению цен.

Страны Европы по-прежнему закупают в России около девяти процентов всего потребляемого ими алюминия, и заменить его пока нечем, утверждают источники газеты.

Ранее издание предполагало, что алюминий станет одной из целей нового пакета санкций, который готовят к 24 февраля. В свою очередь, Financial Times ставило возможность таких мер под сомнение, в том числе из-за необходимости более длительного обсуждения.

О том, что страны Балтии и Польша хотят включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки алюминия и сжиженного природного газа, стало известно в конце января.

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      Платон Щукин
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