В России ответили на сообщения об атаке украинской разведки на российскую базу в Сирии

Депутат Колесник назвал смертниками атаковавших базу РФ в Сирии украинцев

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник ответил на сообщения СМИ об атаке украинской разведки на российскую базу в сирийской провинции Алеппо. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал смертниками украинских бойцов, атаковавших российский объект.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке сообщали, что оперативники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины атаковали российскую базу беспилотников в Сирии недалеко от Алеппо.

«Это давно известно, что [президент Украины Владимир] Зеленский и ГУР во главе с [главой ГУР Кириллом] Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) договаривались с террористами различных группировок — там их несметное количество — чтобы напасть на Россию. Если они смертники, то Бог им судья. Есть такие вещи, но у нас военные подготовленные в Сирии, мы себя показали в Сирии, на что мы способны. Надо понимать, что у нас колоссальный боевой опыт, который они уже испытали на себе», — сообщил Колесник.

До этого газета Al Watan со ссылкой на источники в сирийской вооруженной оппозиции сообщила, что Буданов регулярно контактирует и поддерживает связь с командиром сирийской исламской группировки «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в России) Абу Мухаммедом аль-Джуляни по вопросам вербовки и отправки исламских наемников на Украину.