На Украине заявили об атаке разведки на российскую базу в Сирии

Kyiv Post: ГУР Украины атаковало российскую базу беспилотников в Сирии

Оперативники Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины якобы атаковали российскую базу беспилотников в Сирии недалеко от Алеппо. Об этом со ссылкой на источники в разведке сообщает издание Kyiv Post.

«На эксклюзивном видео, полученном Kyiv Post и снятом офицером разведки, флаг ГУР виден за насыпью на некотором расстоянии от гаража, используемого в качестве российской базы. Вскоре после этого на российском объекте прогремел взрыв, за которым последовала детонация боеприпасов», — говорится в публикации.

На опубликованных кадрах видно, что предполагаемая база представляет собой огороженный флажками гараж и припаркованный рядом внедорожник. По периметру отсутствуют смотровые вышки, наблюдательные посты или дежурные расчеты огневых средств, как и остальные элементы боевого охранения.