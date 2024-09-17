В России перестанет выходить признанная иноагентом газета

Газета «Собеседник», признанная иноагентом, перестанет выходить в печать

Российская газета «Собеседник» (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) перестанет выходить в печать после признания ее иностранным агентом. Об этом РБК сообщила специальный корреспондент издания Елена Мильчановска.

«На последней странице "Собеседника", под неизменным сканвордом, мы всегда писали: "Спасибо, что читали нас, до встречи через неделю!" Теперь мы говорим: "Спасибо, что читали нас, до встречи когда-нибудь!"» — заявила она.

Также Мильчановска отметила, что редакция газеты намерена оспорить статус иностранного агента.

Минюст внес «Собеседник» в реестр иностранных агентов в пятницу, 13 сентября. Ведомство отметило, что издание выступало против спецоперации на Украине, распространяло недостоверную информацию о решения российских властей и сведения, направленные на негативное формирование Вооруженных Сил России. Кроме того, газета участвовала в создании и распространении материалов и сообщений иноагентов.