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17:08, 13 сентября 2024Интернет и СМИ

Издание «Собеседник» признали иноагентом

Минюст России внес издание «Собеседник» в реестр иноагентов

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Минюст России внес издание «Собеседник» в реестр иностранных агентов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным министерства, издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых российскими госорганами решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил России. Помимо этого, отмечается, что «Собеседник» выступал против спецоперации на Украине, а также принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов.

Также иноагентами признали политиков Владимира Дорохова и Олега Степанова, музыканта Михаила Ежова, активиста Ярослава Распутина и экс-депутата из Воронежской области Нину Беляеву.

Ранее стало известно, что Минюст включил в реестр иноагентов журналистку Залину Маршенкулову. Как рассказали в ведомстве, она выступала против проведения спецоперации на Украине и призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины. Также в список иноагентов попали журналист Александр Савельев, политик Аркадий Янковский и политолог Давид Канкия.

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      Олег Давыдов
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