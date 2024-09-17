В России предложили отправлять молодых врачей в села и женить их там

Глава Минздрава Татарстана предложил отправлять молодых врачей в села и женить

Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин предложил отправлять молодых врачей в села и женить их, чтобы они оставались там. Об этом пишет новостной портал Inkazan.

Чиновник привел статистику, согласно которой около 95 процентов выпускников, которых по целевому направлению распределили в сельские больницы, после прохождения ординатуры возвращались в крупные города. По его словам, в 2023 году из 53 врачей, проработавших в районах российского региона один год, в больницах малых населенных пунктов остались семь.

«Я всегда говорил главам наших муниципалитетов: "К вам приедут молодые специалисты. Ваша задача в течение года их женить, выдать замуж или заинтересовать каким-то образом"», — заявил глава регионального Минздрава.

По мнению министра, наличие семьи может заставить специалистов оставаться в небольших городах и селах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о сохранении повышенных выплат по программе «Земский доктор» до 2030 года. Для медработников выплата в среднем составляет до одного миллиона рублей.