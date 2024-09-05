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10:08, 5 сентября 2024Экономика

Путин заявил о сохранении повышенных выплат по двум программам

Путин: выплаты по программе «Земский доктор» сохранят на Дальнем Востоке

Фото: Kirill Kazachkov / Roscongress Foundation / Reuters

На Дальнем Востоке сохранят повышенные выплаты по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его цитирует НСН.

Глава государства обратил внимание, что в рамках программ «Земский учитель», «Земский доктор» и «Земский фельдшер» вдвое (до двух миллионов рублей) увеличили единовременные выплаты для врачей и педагогов, если те отправляются трудиться в поселки и села Дальнего Востока. Для медработников выплата в среднем составляет до миллиона.

«Мы уже договорились продлить эти программы до 2030 года и при этом сохранить повышенный двойной дальневосточный коэффициент выплат», — заметил Путин.

До этого, он поручил сохранить двухпроцентную ставку по дальневосточной и арктической ипотекам. Кроме того, глава государства распорядился задним числом, с 1 июля, повысить увеличить выплату на погашение ипотеки многодетным семьям в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.

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