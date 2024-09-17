В России санитары оказались вынуждены спускать пациентов больницы на руках по лестнице

В больнице Хабаровского края медперсонал спускает больных по лестнице на руках

В Вяземской районной больнице Хабаровского края медицинский персонал оказался вынужден спускать пациентов на руках по лестнице. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Пациентов приходится спускать на руках в больнице, так как около пяти месяцев назад там сломался пассажирский подъемник. Из-за этого пациентов, еду и тела больных начали возить в грузовом лифте, что делать запрещено. Затем из строя вышел и грузовой подъемник.

Неисправные двери в одном из лифтов, помимо этого, сломали руку лифтерше. Пациенты были вынуждены самостоятельно спускаться и подниматься по лестнице на высоту шести этажей. На нижних этажах для больных проводят процедуры — тех, кто не может самостоятельно передвигаться по лестнице, носят дворники и санитары. Буфетчицы, в свою очередь, вынуждены таскать большие ведра с горячими обедами по ступенькам.

Впоследствии исполняющая обязанности руководителя больницы Елена Стороженко пригласила специалиста по ремонту лифтов. Один из них починили, однако возить в нем больных главврач, по словам персонала, разрешил только в экстренных случаях, из-за чего лифт по факту простаивает.

Ранее женщине со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице с третьего этажа в одной из больниц Мордовии. Коляску пациентке не предложили, пандусов в больнице также не заметили.