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14:37, 17 сентября 2024Силовые структуры

В России заочно осудили алжирца за участие в боевых действиях на стороне Украины

Суд заочно приговорил наемника из Алжира за участие в боях на стороне Украины

Фото: Vadim Ghirda / AP

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил наемника из Алжира к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Алжирца признали виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, не позднее марта 2022 года осужденный приехал в пункт постоянной дислокации военизированного украинского формирования, в котором прошел обучение и получил оружие. До июня 2024 года мужчина за деньги принимал участие в конфликте на стороне Украины.

Ранее к 14 годам заочно приговорили наемника из США, который также участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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