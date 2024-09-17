В российском городе подростки обстреляли мужчину из-за замечания о внешнем виде

В Петербурге бритые подростки открыли стрельбу по прохожему из-за замечания

В Санкт-Петербурге бритые налысо подростки обстреляли прохожего из-за замечания об их внешнем виде. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, подростки открыли стрельбу из аэрозольного пистолета по мужчине на проспекте Просвещения ночью 16 сентября. Мужчина сделал им замечание из-за того, что они были побриты налысо и одеты в футболки с крестами, черепами и надписями в виде лозунгов, которые используют националисты. Оружием воспользовался один — 17-летний молодой человек. Он обстрелял мужчину, а затем все подростки убежали. Предварительно сообщается, что никто не пострадал. Сейчас правоохранители выясняют подробности инцидента.

Ранее сообщалось, что в Смоленской области задержаны трое несовершеннолетних участников подростковой банды.