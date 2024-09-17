В российском регионе появился «травоядный» лев

В Хабаровском крае появился «травоядный» лев

В Хабаровском крае появился «травоядный» лев. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

На размещенных кадрах запечатлен хищник, схвативший кусок земли с торчащими из него растениями. Видно, как он клыками отделяет зелень от земли.

По словам авторов поста, сотрудники зоосада, расположенного в российском регионе, таким образом маскируют мясо, чтобы льву было труднее добраться до него. Данный способ кормления помогает хищникам, живущим в неволе, не забывать о своих охотничьих инстинктах. «На видео оригинальная сервировка вполне себе белкового ужина», — пояснили журналисты.

Ранее сотрудники калининградского зоопарка показали необычный способ спасения животных и птиц от жары.