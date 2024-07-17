В российском зоопарке показали необычный способ спасения животных и птиц от жары

В калининградском зоопарке сороке преподнесли мороженое с червем

Сотрудники калининградского зоопарка показали необычный способ спасения животных и птиц от жары. Соответствующее видео приводит Telegram-канал Amber Mash.

Выяснилось, что персонал зоопарка преподносит абиссинскому рогатому ворону и сороке мороженое с червем. В то же время лемуры Сара и Джулиан получают замороженные лакомства с дыней, виноградом, клубникой и мятой.

Ранее сообщалось, что в российском зоопарке обезьяны подрались во время обеда и попали на видео. Тогда камера зафиксировала четырех колобусов за трапезой. Один из них захотел отобрать еду у своего соседа, а также потрогать его шерсть.