В школах России захотели ввести анонимные опросы про буллинг после нападения в Челябинске

Депутат ГД Скрозникова предложила ввести в школах опросы для борьбы с буллингом

В России захотели ввести анонимные опросы в школах для борьбы с буллингом после нападения в Челябинске. С соответствующим предложением выступила член комитета Госдумы (ГД) по просвещению Анна Скрозникова, передает ТАСС.

Обращение уже направили вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Согласно инициативе депутата, школьников каждый год планируют спрашивать про травлю и издевательства со стороны других учеников и педагогов.

Предполагается, что результаты опросов должны помочь выявлять наиболее неблагополучные школы, которые находятся в «красной зоне» риска. В такие учебные заведения планируют направлять психологов для проведения профилактической работы.

Отмечается, что нехватка школьных психологов в России составляет около 50 тысяч человек. По мнению авторов инициативы, обеспечить каждую школу штатным психологом не получится, в том числе из-за недостатка финансирования, однако профилактическая работа на основе опросов по выявлению буллинга может помочь изменить ситуацию.

Нападение ученика на школу в Челябинске произошло утром в понедельник, 16 сентября. Мальчик пронес молоток в класс и начал хаотично избивать школьников. По последним данным, пострадали пять человек, среди них — учительница биологии.