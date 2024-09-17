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10:52, 17 сентября 2024Россия

В школах России захотели ввести анонимные опросы про буллинг после нападения в Челябинске

Депутат ГД Скрозникова предложила ввести в школах опросы для борьбы с буллингом

Фото: Aleksey Belkin / Globallookpress.com

В России захотели ввести анонимные опросы в школах для борьбы с буллингом после нападения в Челябинске. С соответствующим предложением выступила член комитета Госдумы (ГД) по просвещению Анна Скрозникова, передает ТАСС.

Обращение уже направили вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Согласно инициативе депутата, школьников каждый год планируют спрашивать про травлю и издевательства со стороны других учеников и педагогов.

Предполагается, что результаты опросов должны помочь выявлять наиболее неблагополучные школы, которые находятся в «красной зоне» риска. В такие учебные заведения планируют направлять психологов для проведения профилактической работы.

Отмечается, что нехватка школьных психологов в России составляет около 50 тысяч человек. По мнению авторов инициативы, обеспечить каждую школу штатным психологом не получится, в том числе из-за недостатка финансирования, однако профилактическая работа на основе опросов по выявлению буллинга может помочь изменить ситуацию.

Нападение ученика на школу в Челябинске произошло утром в понедельник, 16 сентября. Мальчик пронес молоток в класс и начал хаотично избивать школьников. По последним данным, пострадали пять человек, среди них — учительница биологии.

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      Елена Торубарова
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