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09:00, 17 сентября 2024Россия

Минздрав привел новые данные о состоянии пострадавших при нападении на школу в Челябинске

Минздрав: двое детей остаются в реанимации после нападения на школу в Челябинске

Фото: Георгий Лисицкий / Коммерсантъ

Двое детей остаются в реанимации после нападения подростка на школу №68 в Челябинске. Об этом сообщили в Минздраве Челябинской области, передает РИА Новости.

Состояние детей, которых поместили в реанимацию, врачи оценивают как стабильное. В министерстве уточнили, что пострадавшие находятся в сознании.

Глава Минздрава Михаил Мурашко ранее сообщал, что один из пострадавших при нападении 13-летнего подростка с молотком на школу находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом. Состояние еще двух человек оценивается как средней тяжести.

Утром в понедельник, 16 сентября, подросток с молотком напал на детей и педагогов в школе №68. Согласно последним данным, пострадали четверо детей и один взрослый. По рассказу одного из учеников, нападение произошло на первом этаже после первого урока — в этот момент детей закрыли в классах в целях безопасности.

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      Анастасия Шейкина
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