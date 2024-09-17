В США предупредили о втягивании Запада в войну с Россией из-за премьера Великобритании

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Британия втягивает Запад в войну с Россией

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер втягивает Запад в войну с Россией из-за своей антироссийской риторики и политики. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Redacted.

«Стармер (...), похоже, не понимает, насколько уязвимы Британия и НАТО для российского вооружения. Я считаю, что он способен втянуть нас в то, чего мы в конечном итоге не хотим, а именно в открытую войну между Соединенными Штатами и Россией», — рассказал военный аналитик.

Макгрегор также подчеркнул, что своей внешней политикой британское правительство «наказывает собственный народ». При этом он добавил, что администрация президента США Джо Байдена не заинтересована в эскалации конфликта на Украине и стремится избежать обострения ситуации.

Ранее бывший участник предвыборной гонки в США в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший заявил, что кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп донес до всего мира угрозу ядерной войны с Россией. Он также добавил, что политика Байдена является «рецептом ядерного уничтожения» мира.