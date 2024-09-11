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06:37, 11 сентября 2024Мир

Кеннеди-младший предрек ядерное уничтожение США в случае конфронтации с Россией

Кеннеди-младший заявил о ядерном уничтожении США в случае конфронтации с Россией

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший прокомментировал на своей странице в соцсети X дебаты кандидата на пост президента США Дональда Трампа от Республиканской партии и его оппонентки от демократов Камалы Харрис.

«Трамп высказал мысль, которую, я надеюсь, услышат все: у России есть ядерное оружие», — написал он. Как указал Кеннеди-младший, политика администрации президента США Джо Байдена, направленная «на максимальную конфронтацию с целью смены режима в России», является «рецептом ядерного уничтожения».

Ранее Кеннеди-младший заявил, что США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт. Он обвинил Вашингтон в попытке навязать Москве и Пекину военное столкновение.

До этого о риске войны с Россией высказывался экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. Причиной, по его мнению, может стать присутствие контингента армии США на Украине.

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      Маргарита Пименова
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