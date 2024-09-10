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01:34, 10 сентября 2024Мир

Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну

Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю войну
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Thomas Machowicz / Reuters

Бывший участник предвыборной гонки в качестве независимого кандидата Роберт Кеннеди-младший заявил, что США делают все для того, чтобы втянуть Россию и Китай в военный конфликт. Об этом он высказался в интервью подкасту Full Send.

Кеннеди-младший обвинил США в попытке навязать России и Китаю военное столкновение. «Я не думаю, что Китай хочет вступить с нами в конфликт и Россия тоже, но мы делаем все возможное, чтобы втянуть их в него», — отметил он.

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Ранее Кеннеди-младший объявил о приостановке предвыборной кампании. Он объяснил, что намерен агитировать своих сторонников голосовать за единого кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

22 августа телеканал CNN сообщал, что Кеннеди-младший откажется от выборов в пользу Трампа в обмен на должность в его администрации.

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      Марина Совина
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