В США раскрыли причину провала охраны Трампа

BI: нехватка агентов в Секретной службе США стала причиной провала охраны Трампа

Нехватка агентов в Секретной службе США стала причиной провала в обеспечении охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на двух бывших сотрудников ведомства Кеннета Валентайна и Джеффри Джеймса пишет портал The Business Insider (BI).

Как признался проработавший 22 года в ведомстве Джеймс, Секретная служба «никогда не была полностью укомплектована в течение всей [его] карьеры».

Оба бывших агента отметили, что нехватка работников и текучка кадров приводят к постоянным переработкам на «абсурдное количество времени».

Ранее Секретная служба США призналась, что предварительно не обыскала территорию гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на Трампа.