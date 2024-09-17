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16:58, 17 сентября 2024Мир

В США раскрыли причину провала охраны Трампа

BI: нехватка агентов в Секретной службе США стала причиной провала охраны Трампа

Фото: Giorgio Viera / Reuters

Нехватка агентов в Секретной службе США стала причиной провала в обеспечении охраны кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на двух бывших сотрудников ведомства Кеннета Валентайна и Джеффри Джеймса пишет портал The Business Insider (BI).

Как признался проработавший 22 года в ведомстве Джеймс, Секретная служба «никогда не была полностью укомплектована в течение всей [его] карьеры».

Оба бывших агента отметили, что нехватка работников и текучка кадров приводят к постоянным переработкам на «абсурдное количество времени».

Ранее Секретная служба США призналась, что предварительно не обыскала территорию гольф-клуба, где произошла вторая попытка покушения на Трампа.

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      Глеб Бажуткин
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