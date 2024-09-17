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17:04, 17 сентября 2024Мир

В США сообщили о распространении вызывающего паралич у детей вируса

В США быстрыми темпами распространяется энтеровирус, вызывающий паралич у детей

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

В США, согласно данным организации по контролю и мониторингу сточных вод WastewaterSCAN, быстрыми темпами распространяется энтеровирус D68, вызывающий паралич у детей. Об этом заявила директор WastewaterSCAN Александрия Боэм телеканалу NBC News.

Болезнь поражает нервную систему и вызывает сильную слабость в руках и ногах. Чаще всего это происходит у маленьких детей. Лекарства или специфического лечения паралича не существует. Даже после многих лет интенсивной физиотерапии многие остаются с инвалидностью, которая меняет их жизнь.

«Сейчас мы обнаруживаем нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране, и их уровень растет», — рассказала Боэм.

Количество обнаруженных частиц вируса в сточных водах США за август увеличилось приблизительно в шесть раз.

Ранее в США жителей двух штатов призвали сидеть дома по вечерам из-за распространения редчайшего вируса, переносимого комарами. Вермонт стал вторым штатом после Массачусетса, который начал переносить намеченные массовые мероприятия из-за риска заражения людей смертельно опасным восточным энцефалитом лошадей (ВЭЛ). Это вирусное заболевание переносят лошади, а разносчиками являются комары. Попадая в организм человека, примерно в 30 процентах случаев оно может вызвать отек мозга и даже летальный исход.

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      Виктория Кондратьева
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