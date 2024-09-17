В США заявили о рассмотрении вариантов перемирия на Украине

Bloomberg: западные чиновники ищут варианты перемирия на Украине

Западные чиновники ищут варианты перемирия в конфликте на Украине из-за опасений насчет неспособности Киева удержать фронт и энергетическую систему в ближайшую зиму. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Чиновники более серьезно рассматривают возможность урегулирования конфликта путем переговоров и схода с "рельсов". (...) Поскольку конфликт движется к новой зиме, на поле боя мало признаков прорыва. Это побуждает некоторых союзных чиновников начать изучать способы, с помощью которых дипломатия могла бы выйти из тупика», — приводит агентство слова источников.

При этом собеседники подчеркнули, что сейчас не идет речь о готовности Запада к перемирию без согласия Киева. По их словам, они будут готовы поддержать мирные инициативы только при согласии самого президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава правящей в Германии фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине для начала мирных переговоров. Политик также подчеркнул, что он готов сыграть личную роль в урегулировании конфликта.