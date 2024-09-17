Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:01, 17 сентября 2024Мир

В США заявили о рассмотрении вариантов перемирия на Украине

Bloomberg: западные чиновники ищут варианты перемирия на Украине

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Западные чиновники ищут варианты перемирия в конфликте на Украине из-за опасений насчет неспособности Киева удержать фронт и энергетическую систему в ближайшую зиму. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Чиновники более серьезно рассматривают возможность урегулирования конфликта путем переговоров и схода с "рельсов". (...) Поскольку конфликт движется к новой зиме, на поле боя мало признаков прорыва. Это побуждает некоторых союзных чиновников начать изучать способы, с помощью которых дипломатия могла бы выйти из тупика», — приводит агентство слова источников.

При этом собеседники подчеркнули, что сейчас не идет речь о готовности Запада к перемирию без согласия Киева. По их словам, они будут готовы поддержать мирные инициативы только при согласии самого президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава правящей в Германии фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених предложил создать контактную группу по Украине для начала мирных переговоров. Политик также подчеркнул, что он готов сыграть личную роль в урегулировании конфликта.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили о нежелании бывшего главкома ВСУ нападать на Курскую область. Что он говорил Зеленскому?

      Ученые раскрыли версию адаптации белых медведей к условиями Арктики

      На Украине реформировали таможню

      Российскому бойцу СВО хирурги зашили гниющие дыры на ногах

      Зеленский поссорился с министром иностранных дел Польши

      Аналитик объяснил закупку Западом российского топлива на миллиарды долларов

      Трамп и Кеннеди призвали США к переговорам с Россией

      Джеймс Кэмерон снимет фильм о бомбардировках Хиросимы

      Бородина назвала любимые бренды одежды

      Комитет по защите прав инвалидов затопило фекалиями

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше