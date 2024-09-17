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15:16, 17 сентября 2024Мир

В США заявили о самом сложном и опасном комплексе угроз за последние 40 лет

Politico: США столкнулись с самым сложным и опасным комплексом угроз за 40 лет

Фото: Vincent Alban / Reuters

США столкнулись с самым сложным и опасным комплексом угроз за последние 40 лет. Об этом заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности (МВБ) США по вопросам разведки и борьбы с терроризмом Джон Коэн в интервью Politico.

«Президентские выборы 2024 года проходят в то время, когда США сталкиваются с самой сложной, динамичной и опасной средой угроз, с которой я сталкивался за 40 с лишним лет, что я работаю в правоохранительных органах, внутренней и национальной безопасности», — отметил бывший чиновник.

По его словам, США сталкиваются с физическими угрозами и киберугрозами со стороны «иностранных злоумышленников», которые сегодня в полной мере используют возможности интернета.

Ранее бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что угроза террористических актов в США и Канаде «очень-очень реальна», поэтому перед Федеральным бюро расследований (ФБР) стоит крайне сложная задача. Он также подчеркнул, что одной из причин возросших рисков терактов стал миграционный кризис.

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      Семен Александров
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