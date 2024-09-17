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17:21, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Сумах раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Reuters

В Сумской области на севере Украины прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

По данным журналистов, взрыв раздался в Сумах около 17:00. В каком районе города он произошел, а также какие объекты инфраструктуры были повреждены, не уточняется.

Взрыв в Сумах прогремел на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Сумской области в 15:04 во вторник.

Днем 17 сентября стало известно о взрывах в Харькове. Информацию об этом подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он сообщил, что на места взрывов выехали экстренные службы, а также призвал жителей города оставаться в укрытиях.

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      Екатерина Грищенко
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