В Сумах раздался взрыв

В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв

В Сумской области на севере Украины прозвучал взрыв. Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

По данным журналистов, взрыв раздался в Сумах около 17:00. В каком районе города он произошел, а также какие объекты инфраструктуры были повреждены, не уточняется.

Взрыв в Сумах прогремел на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в Сумской области в 15:04 во вторник.

Днем 17 сентября стало известно о взрывах в Харькове. Информацию об этом подтвердил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он сообщил, что на места взрывов выехали экстренные службы, а также призвал жителей города оставаться в укрытиях.