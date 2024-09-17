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15:32, 17 сентября 2024Бывший СССР

В Харькове произошли взрывы

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о взрывах в Харькове

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В Харькове произошли взрывы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

«Взрывы в Харькове», — сказано в публикации. Синегубов призвал жителей города оставаться в укрытиях. Он также уточнил, что экстренные службы выехали к местам взрывов.

17 сентября взрыв произошел в Сумах. Как сообщалось, в Сумской области действовала воздушная тревога с 12:48 до 13:06 по местному времени.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город ждет сложный отопительный сезон. Он напомнил, что в результате разрушения всех теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) Харьков не имеет собственной генерации.

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      Кристина Есикова
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