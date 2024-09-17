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13:38, 17 сентября 2024Бывший СССР

В украинском городе прогремел взрыв

В Сумах произошел взрыв

Фото: Press service of the National Police of Ukraine in Sumy / Reuters

В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах снова раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты», — сказано в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в Сумской области с 12:48 до 13:06 по местному времени.

17 сентября в Сумах были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры в результате взрывов. Город оказался частично обесточен. Уточнялось, что повреждения получили две подстанции, питающие Сумы и область.

Ранее в ряде областей Украины, включая Сумскую, Черниговскую, Черкасскую и Полтавскую, объявляли воздушную тревогу. В Киеве сигнал воздушной тревоги был объявлен в 0:32 по московскому времени.

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      Кристина Есикова
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