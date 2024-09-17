В украинском городе прогремел взрыв

В Сумах произошел взрыв

В украинском городе Сумы прогремел взрыв. Об этом пишет издание «Общественное» в своем Telegram-канале.

«В Сумах снова раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты», — сказано в публикации. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала в Сумской области с 12:48 до 13:06 по местному времени.

17 сентября в Сумах были повреждены два объекта энергетической инфраструктуры в результате взрывов. Город оказался частично обесточен. Уточнялось, что повреждения получили две подстанции, питающие Сумы и область.

Ранее в ряде областей Украины, включая Сумскую, Черниговскую, Черкасскую и Полтавскую, объявляли воздушную тревогу. В Киеве сигнал воздушной тревоги был объявлен в 0:32 по московскому времени.