В Сумах заявили о повреждении двух энергообъектов

В Сумах повреждены два энергообъекта после взрывов

В Сумах после взрывов повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил депутат Сумского районного совета Вячеслав Рябченко в комментарии телеканалу «Киев 24».

«Есть два попадания в Сумах в объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент Сумы частично без света. Пострадали две подстанции, которые питают город Сумы и область», — заявил он.

Ранее на Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в Сумах. Без электричества остались потребители города, Сумского, Конотопского и Ахтырского районов.

Ночью на 17 сентября в ряде областей Украины, включая Сумскую, Черниговскую, Черкасскую и Полтавскую, объявляли воздушную тревогу. В Киеве сигнал воздушной тревоги был объявлен в 0:32 по московскому времени.