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09:22, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры в Сумах

В Сумах была повреждена энергетическая инфраструктура

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В украинском городе Сумы была повреждена энергетическая инфраструктура. Об этом сообщила компания «Сумыоблэнерго» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что были обесточены потребители города, Сумского, Конотопского и Ахтырского районов. Кроме того, еще несколько участков остались без электричества. При этом сотрудникам компании удалось частично восстановить энергоснабжение.

Ранее сообщалось, что все объекты водоканала Сум были обесточены после авиаударов. Власти города приняли решение провести переход на аварийно-резервное питание. Как уточнялось, о система водоотведения работает, а вода подается в дома с пониженным давлением.

Ночью на 17 сентября в Киеве и ряде областей Украины, включая Сумскую, Черниговскую, Черкасскую и Полтавскую, объявляли воздушную тревогу. Предупредительные сигналы звучали в украинской столице в 0:32 по московскому времени.

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      Кристина Есикова
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