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16:11, 17 сентября 2024Экономика

В знаменитой российской гимназии обрушился потолок

В старейшей российской гимназии в Санкт-Петербурге рухнул потолок в столовой

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Санкт-Петербурге в старейшей российской гимназии обрушился потолок. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошел во Второй санкт-петербургской гимназии, которая была основана в 1805 году указом императора Александра I. В ней учились историк литературы Евгений Аничков, ученый Николай Миклухо-Маклай, архитектор Василий Корвин-Круковский, художник Александр Бенуа и другие знаменитые личности.

Потолок обрушился в столовой учебного заведения. Каркас конструкции частично развалился и упал на столы, сообщают очевидцы. В администрации гимназии уточнили, что никто не пострадал. Причины случившегося выясняют специалисты.

Ранее в тот же день потолок рухнул на голову школьницы в городе Суровикино Волгоградской области. Штукатурка в коридоре обвалилась и задела восьмиклассницу. Девушка находится в сознании, но отправилась в больницу с травмой головы.

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      Нина Ташевская
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