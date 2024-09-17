Потолок рухнул на голову школьницы в российском городе

В одной из школ Волгоградской области потолок рухнул на голову восьмиклассницы

В одной из школ города Суровикино Волгоградской области потолок рухнул на голову восьмиклассницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Волгоград».

Инцидент произошел в коридоре школы №3. На первом этаже с потолка обвалилась штукатурка. В момент обрушения рядом находилась ученица восьмого класса — часть обломков упала ей на голову.

Директор школы Татьяна Кусмарцева пояснила, что причиной случившегося стали старые перекрытия на первом этаже. «Небольшая часть штукатурки обрушилась и задела девочку. Она не сильно пострадала, уходила в сознании и на своих ногах», — уточнила глава образовательной организации.

Сейчас потерпевшая вместе с матерью находятся в больнице.

Ранее потолок обвалился в одной из школ города Омска. Обрушение случилось в гардеробе во время учебных занятий, вся оставленная одежда оказалась в штукатурке, но, как отметили в администрации образовательного учреждения, ни ученики, ни сотрудники не пострадали.