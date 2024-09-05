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12:12, 5 сентября 2024Экономика

В российской школе рухнул потолок

В одной из школ Омска во время занятий рухнул потолок

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В одной из школ города Омска обвалился потолок. О случившемся местные жители пишут в сообществе «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел в школе № 104 по улице Станционной. Обрушение случилось в гардеробе во время учебных занятий, вся оставленная одежда оказалась в штукатурке, но, как отмечают в администрации образовательного учреждения, ни ученики, ни сотрудники не пострадали. В данный момент раздевалка закрыта для проведения осмотра данного участка потолка. В целях безопасности учеников не допускают и в кабинет этажом выше.

Здание школы было построено в конце 1950-х, а капитальный ремонт, по сведениям городской администрации, назначен на 2026 год. «Если понадобится перевести учеников в другие учреждения до начала ремонта, у департамента образования уже есть соответствующий план и отработанные механизмы», — подчеркнули в мэрии.

В январе горячей водой затопило кабинет орловской школы. Кипяток полился из розеток и ламп прямо посреди урока. Выяснилось, что школа стала лишь звеном в коммунальной аварии, коснувшейся 47 многоквартирных домов и двух детских садов.

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      Виктория Клабукова
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