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16:53, 17 сентября 2024Бывший СССР

На Украине реформировали таможню

Верховная Рада одобрила реформу таможенной службы на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада одобрила законопроект о реформе таможенной службы. Об этом сообщил депутат парламента Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что этот закон является сигналом для Международного валютного фонда (МВФ) и США. Причину нардеп не уточнил. Железняк также сообщил, что два года активно лоббировал закон, и поблагодарил всех, кто «боролся бок о бок».

Закон подразумевает введение международных норм в таможенную систему Украины, а также изменение процедуры назначения руководителя службы. Теперь роль аудита в этом процессе будет увеличена.

Ранее в Киеве сообщили об увольнении всего руководства таможенной службы из-за массовой коррупции.

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      Сергей Болиев
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