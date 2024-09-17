Ветеран СВО на инвалидной коляске лишился жилья и ушел бомжевать

В Саратове участник спецоперации лишился всех сбережений и начал бомжевать

В Саратове участник специальной военной операции (СВО) лишился средств к существованию и начал бомжевать. Об этом сообщает издание «Саринформ» со ссылкой на местную общественницу.

Мужчина сражался на одном из направлений в составе частной военной компании — в публикации не уточняется, о какой именно ЧВК идет речь. В зоне боевых действий мужчина получил травму и с тех пор передвигается на инвалидной коляске.

По возвращении с СВО ветеран жил в Саратове. После того как он стал жертвой телефонных мошенников, банковскую карту бойца заблокировали — на нее мужчина получал положенные ему выплаты. Оставшись без средств к существованию и не имея возможности оплачивать жилье, россиянин ушел жить на улицу.

Сейчас ветеран проходит лечение в одной из местных больниц. О его дальнейших планах ничего не известно.

Ранее в Забайкальском крае рассказали о бездомных, которые выдают себя за участников СВО. По словам главы города Железногорск-Илимский Павла Березовского, этим бродяги хотят вызвать жалость горожан. При этом работать никто из бездомных не хочет, несмотря на наличие вакансий и поступавшие им предложения, подчеркнул мэр.