Володин порассуждал о конфликте с необратимыми последствиями

Спикер ГД Володин: нужно не допустить конфликта с необратимыми последствиями

России нужно не допустить конфликта с необратимыми последствиями, который могут спровоцировать канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Джо Байден. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит РИА Новости.

При этом, по словам Володина, политическое влияние всех трех иностранных лидеров крайне низко.

«Байден, (...) Шольц, (...) Макрон, (...) сегодня могут спровоцировать конфликт, который приведет к необратимым последствиям. Мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы это не допустить», — порассуждал Володин. Он добавил, что президент России Владимир Путин делает все, чтобы предотвратить катастрофу.

При этом ранее Володин заявлял, что Москва не оставит без ответа удары по российским городам, если они будут осуществлены.