Володин пригрозил ответом более мощным оружием в случае ударов по городам России

Володин: в случае ударов по российским городам последует ответ

Москва не оставит без ответа удары по российским городам, если они будут осуществлены. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Во вторник, 17 сентября, открылась весенняя сессия Госдумы.

«Более мощное оружие стоит наготове», — сказал в этой связи Володин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал использовать против противников Москвы применяемое ими же оружие. Речь идет о создании открытой общественной базы врагов России. Накопленную на таком ресурсе информацию можно было бы использовать для «вполне прикладных целей», отметил он.