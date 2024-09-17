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12:57, 17 сентября 2024Россия

Володин пригрозил ответом более мощным оружием в случае ударов по городам России

Володин: в случае ударов по российским городам последует ответ

Фото: Russian State Duma / Globallookpress.com

Москва не оставит без ответа удары по российским городам, если они будут осуществлены. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

Во вторник, 17 сентября, открылась весенняя сессия Госдумы.

«Более мощное оружие стоит наготове», — сказал в этой связи Володин.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал использовать против противников Москвы применяемое ими же оружие. Речь идет о создании открытой общественной базы врагов России. Накопленную на таком ресурсе информацию можно было бы использовать для «вполне прикладных целей», отметил он.

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      Алан Босиков
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