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13:46, 17 сентября 2024Бывший СССР

ВС России расширили линию контроля вдоль Каховского водохранилища

Рогов: армия России расширила линию контроля близ Каховского водохранилища

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) расширили линию контроля вдоль Каховского водохранилища в Запорожской области. Об этом заявил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Наши ребята продвинулись примерно на полкилометра на степногорском направлении в районе села Каменское», — сообщил Рогов. По его словам, успехов Российской армии удалось добиться несмотря на активное противодействие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Рогов рассказал, что российским военным удалось сорвать три ротации ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Рогов отметил, что военнослужащих ВСУ «накрывали», нанося удары беспилотниками и атакуя артиллерией.

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