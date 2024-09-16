Российские военные сорвали ротации ВСУ в районе Малой Токмачки

Рогов заявил, что военные РФ сорвали три ротации ВСУ в районе Малой Токмачки

Российские военные сорвали три ротации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Малой Токмачки Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

Он уточнил, что за последние два дня потери украинских войск при срыве ротаций каждый раз составляли десятки человек. По его данным, также были разбиты бойцы 108-й бригады теробороны Украины. Рогов отметил, что военнослужащих ВСУ «накрывали» в ходе ротаций, нанося удары беспилотниками и атакуя артиллерией.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские силы более десяти раз пытались атаковать энергетические объекты в регионе. Как он утверждал, атаки на подстанции были зафиксированы в городе Днепрорудное, поселке Михайловка и в Васильевском районе Мелитополя.