ВСУ пять раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области

МО России: ВСУ за сутки пять раз попытались прорвать границу в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки пять раз попытались прорвать госграницу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — говорится в сообщении.

Противник в ходе попыток прорыва границы потерял до 40 солдат, шведскую боевую машину пехоты CV-90, два танка, инженерную машину заграждения и четыре боевых бронированных машины.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

17 сентября военкор Александр Коц опубликовал кадры боев за населенный пункт Снагость под Курском, снятые от первого лица. На опубликованном ролике видно, как российская бронетехника на большой скорости едет по проселочной дороге, а затем — по полю, ведя огонь налево и направо.