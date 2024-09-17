Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:08, 17 сентября 2024Россия

ВСУ пять раз за сутки попытались прорвать границу в Курской области

МО России: ВСУ за сутки пять раз попытались прорвать границу в Курской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки пять раз попытались прорвать госграницу в районе Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Веселое и Медвежье», — говорится в сообщении.

Противник в ходе попыток прорыва границы потерял до 40 солдат, шведскую боевую машину пехоты CV-90, два танка, инженерную машину заграждения и четыре боевых бронированных машины.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

17 сентября военкор Александр Коц опубликовал кадры боев за населенный пункт Снагость под Курском, снятые от первого лица. На опубликованном ролике видно, как российская бронетехника на большой скорости едет по проселочной дороге, а затем — по полю, ведя огонь налево и направо.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «Чрезвычайно враждебная обстановка». В России объяснили увеличение численности армии и оценили необходимость мобилизации

      Названы варианты жилья за рубежом по цене «однушки» в Москве

      Звезда «Эмили в Париже» рассказала о любимом наряде в сериале

      В США заявили о самом сложном и опасном комплексе угроз за последние 40 лет

      Следователи опросят сослуживцев бывшего адвоката Пашаева по уголовному делу

      У принца Гарри остался только один близкий друг

      Минобрнауки раскрыло подробности о напавшем на школу в Челябинске ученике

      Адвокат рассказал о последствиях задержания Пашаева для семьи Блиновских

      На Украине назначили зампредседателя ГСЧС

      В США два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше