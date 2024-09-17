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11:29, 17 сентября 2024Наука и техника

Зафиксирована волна высотой с небоскреб

Science: зафиксирован сейсмический сигнал от гигантского оползня в Гренландии

Кадр: Alaska CCHP / YouTube

Международная группа ученых зафиксировала необычный сейсмический сигнал в сентябре 2023 года, который связан с гигантской волной высотой с небоскреб. Открытие было опубликовано в журнале Science.

Сигнал, получивший название «неопознанный сейсмический объект» (USO), имел необычную природу — вместо характерных для землетрясений многослойных колебаний был зафиксирован монотонный гул с одной частотой. Этот феномен длился девять дней и был обнаружен на станциях мониторинга по всей планете, от Арктики до Антарктиды. Позже было установлено, что источник сигнала — огромный оползень во фьорде Диксон в Гренландии, который вызвал 200-метровое цунами.

Для установления точных причин этого явления исследователи использовали различные методы, включая анализ сейсмических данных, спутниковые снимки и мониторинг уровня воды во фьорде. Были также проведены детализированные моделирования, которые показали, как произошло цунами. Это событие стало результатом многолетнего воздействия изменения климата: ледник, подтаявший из-за повышения температур, уже не мог удерживать каменную массу, что и привело к оползню.

Данные показали, что обрушившаяся масса льда и камней была настолько огромной, что могла бы заполнить 10 000 олимпийских бассейнов. Это событие породило сейшу — стоячую волну во фьорде, и это явление продолжалось в течение девяти дней. Волна с пиковой высотой 200 метров была одной из самых высоких, зафиксированных за последние десятилетия.

Ранее считалось, что полярные регионы не подвержены таким катастрофическим явлениям, как цунами, однако потепление приводит к дестабилизации ледников и склонов. Это открытие стало первым зарегистрированным цунами в Восточной Гренландии.

Оползни и вызванные ими цунами могут стать более частыми в будущем по мере того, как продолжается истончение ледников и таяние вечной мерзлоты. Ученые предупреждают, что традиционные методы анализа могут оказаться недостаточными для прогнозирования таких событий, и призывают к развитию новых подходов в изучении подобных природных явлений.

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      Александр Еникеев
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