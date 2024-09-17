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11:29, 17 сентября 2024Силовые структуры

Задержанный за финансирование террористов россиянин попал на видео

ФСБ показала видео с задержанием жителя Москвы, финансировавшего террористов
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за финансирование террористической организации

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России показали видео с задержанием жителя Москвы, который причастен к финансированию международной террористической организации. Соответствующими кадрами с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе столичного управления ФСБ.

На видеозаписи показано, как силовики проводят обыск в квартире задержанного. На подоконнике стоит плакат с арабским текстом. Также снято, как подозреваемый собирается. Во второй части видео оперативники выводят его из подъезда и сажают в служебную машину.

По данным правоохранителей, фигурант сам является сторонником радикальных религиозных взглядов. В отношении него возбуждено уголовное дело за содействие террористической деятельности. Сейчас он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что фигурант перевел деньги некоему лицу, в отношении которого ФСБ уже возбудила уголовное дело по статьям о содействии террористической деятельности и об организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации.

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      Анна Габай
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