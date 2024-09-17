ФСБ задержала россиянина за финансирование террористической организации

ФСБ задержала жителя Москвы за финансирование террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали жителя Москвы, который причастен к финансированию международной террористической организации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Ярославской области.

Уточняется, что задержанный является приверженцем радикальных религиозных взглядов. По данным ведомства, он перевел деньги лицу, в отношении которого сотрудники ФСБ уже возбудили уголовное дело по части 4 статьи 205.1 («Содействие террористической деятельности») и части 2 статьи 205.5 («Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации») УК РФ.

Сейчас в отношении жителя Москвы также заведено уголовное дело за содействие террористической деятельности. На время проведения следствия он находится под стражей.

Ранее в Свердловской области сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил подрыв одного из руководителей оборонного предприятия.