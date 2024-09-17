В Свердловской области ФСБ ликвидировала агента военной разведки Украины

В Свердловской области сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной разведки Украины, который готовил подрыв одного из руководителей оборонного предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, мужчина 40 лет по заданию кураторов изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ), которое предназначалось для подрыва машины предполагаемой жертвы. Задержание произошло в момент закладки СВУ в тайник, однако мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

С места происшествия изъяли пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое СВУ большой мощности и средства связи, в которых была переписка, подтверждающая подготовку теракта. По месту жительства и в гараже мужчины также провели обыски и нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Сообщается, что ликвидированный был членом запрещенной в России украинской террористической организации. Устанавливаются лица, оказывавшие ему содействие.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене.