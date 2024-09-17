Ликвидированный ФСБ агент украинской разведки попал на видео

ФСБ показала видео с ликвидированным агентом украинской разведки

ФСБ показала видео с ликвидированным агентом украинской разведки, который готовил теракт против руководителя оборонного предприятия Свердловской области. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден мужчина с пистолетом в руках. Силовики проводят обыск, изымают компоненты для изготовления взрывного устройства.

Об успешной спецоперации в Свердловской области российская спецслужба сообщила 17 сентября. Агент военной разведки Украины планировал подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия. Он собирался заложить бомбу, однако ФСБ вышла на его след в момент закладки взрывного устройства в тайник. Мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

С места происшествия изъяли пистолет Макарова с патронами, радиоуправляемое взрывное устройство большой мощности и средства связи, в которых была переписка, подтверждающая подготовку теракта. По месту жительства и в гараже мужчины также провели обыски и нашли инструкции и компоненты для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств.

