ФСБ начала поиск подельников ликвидированного в Свердловской области агента ГУР

ФСБ ищет людей, помогавших агенту ГУР готовить теракт в Свердловской области

Начало событий в новости Ликвидированный ФСБ агент украинской разведки попал на видео

Сотрудники ФСБ России начали поиск людей, которые помогали 40-летнему агенту Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины готовить теракт в Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Сейчас ведомство проводит мероприятия по установлению подельников ликвидированного террориста.

По данным ФСБ, агент ГУР готовил подрыв одного из руководителей оборонного предприятия. По заданию кураторов он изготовил самодельное взрывное устройство (СВУ) и хотел подорвать машину предполагаемой жертвы.

Злоумышленника начали задерживать в момент закладки СВУ в тайник, однако он оказал вооруженное сопротивление силовикам и был ликвидирован ответным огнем.