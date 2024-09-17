ФСБ задержала жителя Мариуполя по делу о госизмене

ФСБ заподозрила жителя Мариуполя в сборе информации для украинских спецслужб

В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали жителя по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным силовиков, мужчина собирал информацию о местах дислокации подразделений Минобороны России и передавал ее украинским спецслужбам. Подозреваемого задержали в доме, когда он спал. Мужчина признался на видео, что вел координацию, данные он отправлял представителю Службы безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде суд арестовал мужчину за участие в «Легионе "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен).