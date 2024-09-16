Задержанного за сотрудничество с «Легионом "Свобода России"» россиянина арестовали

В Нижнем Новгороде суд арестовал мужчину за участие в «Легионе "Свобода России"»

В Нижнем Новгороде суд арестовал местного жителя за сотрудничество с «Легионом "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

По версии следствия, фигурант сам установил контакт с представителями запрещенной организации и успел выполнить несколько их заданий. Дома у него нашли деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности «Легиона "Свобода России"».

Сотрудники ФСБ задержали нижегородца во время выполнения одного из заданий от куратора из запрещенной организации.