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16:59, 16 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с запрещенным «Легионом "Свобода России"»

В Нижнем Новгороде ФСБ задержала мужчину за участие в «Легионе "Свобода России"»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали местного жителя за сотрудничество с «Легионом "Свобода России"» (признан в РФ террористическим и запрещен). Об этом сообщает РИА Новости.

В отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело по статьям 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма»), 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ.

В ведомстве рассказали, что мужчина сам установил контакт с представителями запрещенной организации и успел выполнить несколько их заданий. Его поймали во время выполнения одного из них. Дома у фигуранта нашли деньги и предметы, указывающие на его причастность к деятельности «Легиона "Свобода России"».

Суд отправил нижегородца под стражу.

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      Варвара Митина
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