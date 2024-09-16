Задержание ФСБ и признание сторонника украинской организации попало на видео

ФСБ показала задержание и признание нижегородца из легиона «Свобода России»

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с запрещенным «Легионом "Свобода России"»

Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с запрещенным «Легионом "Свобода России"»

ФСБ показала оперативное видео задержания жителя Нижегородской области, который сотрудничал с запрещенным в России террористическим легионом «Свобода России». Запись публикует «Коммерсантъ».

На кадрах виден мужчина, выполняющий задание украинской организации. Он признается силовикам, что сотрудничал с ее представителями.

Нижегородца арестовали по решению суда. Возбуждено уголовное дело по статьям о дискредитации Вооруженных сил России, публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма. Также ему вменяется участие в деятельности террористической организации. По данным следствия, мужчина по собственной инициативе вышел на связь с представителями легиона и выполнял задания.

ФСБ в ходе обысков изъяла у него дома деньги и другие доказательства противоправной деятельности.