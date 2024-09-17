Западные страны потратили миллиарды долларов на российское топливо

Politico: западные страны закупили российского топлива на 2 миллиарда долларов

Западные страны, выступающие против политики Москвы, тратят все больше средств на дешевое топливо, производимое из российской нефти. Об этом сообщает Politico.

«Западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти, примерно на 2 миллиарда долларов в первой половине 2024 года, воспользовавшись санкционной лазейкой», — говорится в готовящемся совместном отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха и Центра изучения демократии, с которым ознакомилось издание.

Анализ показал, что поставки бензина, дизельного топлива и других продуктов, произведенных из российской сырой нефти, выросли за последние месяцы в результате импорта всего с трех турецких нефтеперерабатывающих заводов Уточняется, что импорт технически легален благодаря известному обходному пути санкций. Несмотря на то что Евросоюз и его западные союзники давно запретили почти весь импорт российской нефти, страны по-прежнему могут покупать топливо российского происхождения, если оно сначала перерабатывается в другой стране, например в Турции.

Согласно отчету, Турция и западные компании, покупающие у нее нефть, все чаще пользуются этой так называемой лазейкой в нефтепереработке, несмотря на неоднократные призывы Украины закрыть ее. Только в первой половине 2024 года ЕС, США, Великобритания и другие западные союзники закупили топливо, произведенное из российской нефти тремя турецкими предприятиями, на сумму около двух миллиардов долларов. Турция, в свою очередь, извлекла выгоду из скидок от Москвы в размере от 5 до 20 долларов за баррель, увеличив свои закупки у России на 34 процента в год в 2023 году и на колоссальные 70 процентов в 2024 году.

«Когда ЕС импортирует бензин из Турции, он на 10 процентов дешевле, чем из Саудовской Аравии. Но эта экономия вообще не передается потребителям; выгоду получают только компании и торговцы. Кто-то зарабатывает на этой торговле, но это не простые люди», — сказал аналитик Центра исследований энергетики и чистого воздуха Вайбхав Рагхунандан.

Ранее стало известно, что США сокращают поставки газа в Европу, тем самым усложняя отказ от российского топлива. Отмечается, что в конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, а импорт из России составил 1,3 миллиона тонн.